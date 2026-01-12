مسؤول في المجلس الانتقالي الانفصالي: القوى المسلحة في جنوب اليمن لن تعمل تحت إمرة التحالف بقيادة السعودية

أكد مسؤول في المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات أن القوى المسلحة في جنوب اليمن لن تعمل تحت إمرة التحالف بقيادة السعودية، وذلك غداة صدور إعلان بهذا الخصوص عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.



وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي فرج البحسني: "سيكون هناك صعوبة في توحيد القوى تحت راية واحدة بقيادة التحالف".