ندد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي بنظيره الايراني بـ"محاولات التدخل الخارجية" في الشأن الإيراني، مع استمرار حركة الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.وذكرت وكالات الانباء الروسية أن شويغو "دان بشدة" خلال هذه المكالمة مع علي لاريجاني "محاولات التدخل الجديدة لقوى خارجية في الشؤون الداخلية لإيران".