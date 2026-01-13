الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية بأن الإمارات ونيجيريا وقعتا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.



وذكرت الوكالة أن الاتفاقية "تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين في إطار سعيهما إلى تحقيق التنمية المستدامة".