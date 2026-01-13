عراقجي: إيران قطعت الإنترنت "بعد بدء العمليات الإرهابية" في التظاهرات

أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خطوة طهران حجب الإنترنت منذ أكثر من أربعة أيام اتُخذت بعد بدء ما وصفه بـ"العمليات الإرهابية" ضمن التظاهرات التي انطلقت أساسًا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية.





وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات "بالحوار المباشر" و"التقت ممثلي المحتجين"، أما إجراء قطع الإنترنت فلجأت إليه "بعد بدء العمليات الإرهابية، وليس خلال مرحلة الاحتجاجات السلمية"، إذ "رصدت اتصالات وأوامر تصدر من خارج البلاد".

واتهمت منظمات حقوقية الجمهورية الإسلامية بحجب الإنترنت للتغطية على حملة قمع تقول إنها أسفرت عن مقتل المئات، وربما أكثر من ذلك.