عراقجي: إيران قطعت الإنترنت "بعد بدء العمليات الإرهابية" في التظاهرات

أخبار دولية
2026-01-13 | 07:13
مشاهدات عالية
0min
عراقجي: إيران قطعت الإنترنت "بعد بدء العمليات الإرهابية" في التظاهرات

أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خطوة  طهران حجب الإنترنت منذ أكثر من أربعة أيام اتُخذت بعد بدء ما وصفه بـ"العمليات الإرهابية" ضمن التظاهرات التي انطلقت أساسًا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية.

 

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات "بالحوار المباشر" و"التقت ممثلي المحتجين"، أما إجراء قطع الإنترنت فلجأت إليه "بعد بدء العمليات الإرهابية، وليس خلال مرحلة الاحتجاجات السلمية"، إذ "رصدت اتصالات وأوامر تصدر من خارج البلاد".

واتهمت منظمات حقوقية الجمهورية الإسلامية بحجب الإنترنت للتغطية على حملة قمع تقول إنها أسفرت عن مقتل المئات، وربما أكثر من ذلك.

 

أخبار دولية

إيران

الإنترنت

"بعد

العمليات

الإرهابية"

التظاهرات

واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران مع ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات
الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
03:40

عراقجي لـ"الجزيرة": إيران قطعت الإنترنت بعد دخول "إرهابيين" بين المحتجين

LBCI
أخبار دولية
2026-01-07

إيران تعتبر تصريحات ترامب ونتانياهو بشأن التظاهرات "تهديدا" وتتعهد الرد​

LBCI
أخبار دولية
2026-01-12

"نتبلوكس": انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 84 ساعة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

الجيش في غينيا بيساو يمنع "جميع التظاهرات" ويرفع حظر التجول بعد الانقلاب

LBCI
أخبار دولية
10:00

ترامب عن ايران: المساعدة ‌في طريقها

LBCI
أخبار دولية
09:36

الاتحاد الأوروبيّ يناقش فرض عقوبات ⁠إضافية ‍على إيران

LBCI
أخبار دولية
09:27

وزير المالية السودانيّ لفرانس برس: فقَدنا كل مصادر إيرادتنا بسبب الحرب

LBCI
أخبار دولية
09:20

التايمز: من ⁠المتوقّع أن ​يقبل ستارمر هذا العرض

LBCI
منوعات
2026-01-07

مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا

LBCI
أخبار لبنان
03:39

فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

