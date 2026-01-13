واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران مع ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات

صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران في ظل استمرار حملة قمع الاحتجاجات التي أودت بحياة 648 شخصا على الأقل بحسب منظمة حقوقية، في وقت تؤكد السلطات الإيرانية أنها استعادت السيطرة على الشارع بعد ليال من التظاهرات الحاشدة.



واستؤنفت الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران الثلاثاء بعد انقطاعها منذ الجمعة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في طهران.



في المقابل، يستمر حجب الإنترنت الذي فرضته السلطات الإيرانية في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، وفق ما أفادت صباح الثلاثاء منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت.



وأوضحت "نتبلوكس" أن "108 ساعات مرت منذ بدء إيران فرض حجب شامل للإنترنت يعزل الإيرانيين عن بقية العالم وعن بعضهم بعضا".



وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في حديث تلفزيوني الثلاثاء إن خطوة طهران حجب الإنترنت منذ أكثر من أربعة أيام اتُخذت بعد بدء ما وصفه بـ"العمليات الإرهابية" ضمن التظاهرات.



وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" إن الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات "بالحوار المباشر" و"التقت ممثلي المحتجين"، أما إجراء قطع الإنترنت فلجأت إليه "بعد بدء العمليات الإرهابية، وليس خلال مرحلة الاحتجاجات السلمية"، بعد أن "رصدت اتصالات وأوامر تصدر من خارج البلاد".

