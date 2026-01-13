روسيا تندد بتهديدات أميركية بمهاجمة إيران وتحذر من التدخل في شؤونها

نددت روسيا بما وصفته بأنه "تدخل خارجي تخريبي" في السياسة الداخلية الإيرانية، مشددة على أن التهديدات الأميركية بشن هجمات عسكرية جديدة على البلاد "غير مقبولة على الإطلاق".وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "يجب على من يخططون لاستغلال الاضطرابات المستوحاة من الخارج ذريعة لتكرار العدوان على إيران المرتكب في حزيران 2025 أن يدركوا العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال على الوضع في الشرق الأوسط والأمن الدولي".