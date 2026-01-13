برلين تستدعي السفير الإيراني: لوقف أعمال العنف بحق المتظاهرين

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الإيراني لديها، داعية طهران الى "وضع حد للعنف بحق مواطنيها واحترام حقوقهم".



واعتبرت وزارة الخارجية في منشور على منصة اكس، أن "السلوكيات العنيفة للنظام الإيراني ضد شعبه صادمة".