الرياض تبلغ طهران رفض استخدام أجوائها وأراضيها ضدها

أبلغت السلطات السعودية إيران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري أميركي محتمل ضدها، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة وكالة فرانس برس.وقال مصدر مقرّب من الجيش السعودي لفرانس برس إنّ "السعودية أبلغت طهران مباشرة أنها لن تكون جزءا من أي عمل عسكري محتمل ضدها. أراضينا وأجواؤنا لن تستخدم في ذلك".وأكد مصدر ثان مقرّب من الحكومة لفرانس برس نقل تلك الرسالة إلى طهران.وتتابع دول الجوار في الشرق الأوسط عن كثب الاحتجاجات التي تشهدها إيران وما أعقبها من تحذيرات أميركية بالتدخل عسكريا ردا على قمعها.