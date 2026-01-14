الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرياض تبلغ طهران رفض استخدام أجوائها وأراضيها ضدها

أخبار دولية
2026-01-14 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرياض تبلغ طهران رفض استخدام أجوائها وأراضيها ضدها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرياض تبلغ طهران رفض استخدام أجوائها وأراضيها ضدها

أبلغت السلطات السعودية إيران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري أميركي محتمل ضدها، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة وكالة فرانس برس.
     
وقال مصدر مقرّب من الجيش السعودي لفرانس برس إنّ "السعودية أبلغت طهران مباشرة أنها لن تكون جزءا من أي عمل عسكري محتمل ضدها. أراضينا وأجواؤنا لن تستخدم في ذلك".
     
وأكد مصدر ثان مقرّب من الحكومة لفرانس برس نقل تلك الرسالة إلى طهران.
     
وتتابع دول الجوار في الشرق الأوسط عن كثب الاحتجاجات التي تشهدها إيران وما أعقبها من تحذيرات أميركية بالتدخل عسكريا ردا على قمعها.
 

أخبار دولية

طهران

استخدام

أجوائها

وأراضيها

LBCI التالي
رئيس مجلس الوزراء العراقيّ بحث مع القائم بالأعمال الأميركيّ لدى العراق: استعراض لتطورات الوضع الإقليميّ والدوليّ
قطر: اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-01-06

كمبوديا تبلغ تايلاند بأنها أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضيها

LBCI
أخبار دولية
2025-12-17

الفيليبين تنفي استخدام أراضيها لـ"تدريب إرهابيين" بعد زيارة قام بها منفّذا اعتداء سيدني

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

ترامب: جرى استخدام قوات جوية وبرية وبحرية في عملية فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

برّي يوفد خليل إلى الرياض بعد طهران (الجمهورية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:01

وزير دنماركي: "من الواضح" أن دونالد ترامب "لديه رغبة في غزو غرينلاند"

LBCI
أخبار دولية
13:55

الرئيس البرازيليّ والروسيّ: أميركا الجنوبية يجب أن تبقى منطقة "سلام"

LBCI
أخبار دولية
13:53

مجموعة السبع للسلطات ​الإيرانية: لممارسة ‌ضبط ⁠النفس ⁠الكامل

LBCI
أخبار دولية
13:47

الرئيسة الموقتة: فنزويلا تتطلع إلى "حقبة سياسية جديدة" بعد إطاحة مادورو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:02

الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-07

معلومات للـLBCI: زيارة السفير السعودي لرئيس الحكومة نواف سلام تأتي في اطار دعم الحكومة وتأييد الاصلاحات المالية التي تقوم بها واخرها قانون الفجوة المالية

LBCI
خبر عاجل
2025-12-03

سلام للجزيرة: نتنياهو ذهب بعيدًا في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسيّ لبنانيّ سابق إلى اللجنة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

زياد حواط لـ"جدل": لا يمكن بناء دولة حقيقية الا باحترام القانون والدستور والمواعيد الدستورية ولن نسمح بتأخير الإنتخابات "5 دقائق"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:02

الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:15

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

LBCI
حال الطقس
01:50

يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس

LBCI
خبر عاجل
07:09

معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية

LBCI
خبر عاجل
02:15

معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون

LBCI
فنّ
05:00

ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 14-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More