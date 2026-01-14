نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا "بصدد التفكك"

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل من أن العلاقة مع الولايات المتحدة "بصدد التفكك" وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها "تساؤلات حول ثوابتها"، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس دونالد ترامب.



وقال كلينغبايل الذي يشغل أيضا حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية (دي آي دبليو) في برلين إن "التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولا أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن".