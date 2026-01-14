مصر تؤكد الاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط لإدارة غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التوصل لاتفاق على أسماء 15 عضوا في لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي التي تم الاتفاق عليها العام الماضي.وقال عبد العاطي في مؤتمر صحافي بالقاهرة: "هناك توافق تم التوصل إليه على أعضاء اللجنة الإدارية والتي تتكون من 15 عضوا".وأضاف: "نأمل بعد التوافق بأن يتم الإعلان قريبا عن هذه اللجنة"، ليتبع ذلك تنفيذ بقية بنود الاتفاق "والدفع بهذه اللجنة لقطاع غزة لتتولى إدارة الأمور الحياتية".