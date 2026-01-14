السفارة الأميركية في السعودية تحضّ موظفيها على توخي "مزيد من الحذر"

حضّت السفارة الأميركية في الرياض موظفيها على توخي "مزيد من الحذر" وتجنب السفر غير الضروري للمنشآت العسكرية في المنطقة، في أعقاب تهديدات الولايات المتحدة بضرب إيران ردا على قمع حركة احتجاجات واسعة.



وجاء في تنبيه أمني نشر على موقع السفارة الالكتروني "في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة، تنصح البعثة الأميركية في المملكة العربية السعودية موظفيها بتوخي مزيد من الحذر والحد من السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة. ونوصي المواطنين الأميركيين في المملكة بالمثل".