البيت الأبيض: الولايات المتحدة تجمّد إجراءات تأشيرات الهجرة من 75 دولة

أعلنت الولايات المتحدة أنّها ستعلّق إجراءات تأشيرات الهجرة المقدّمة من مواطني 75 دولة، في أحدث خطوة يتخذها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ضد الأجانب الراغبين في دخول البلاد.



وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس: "الولايات المتحدة تجمّد جميع إجراءات التأشيرات لـ75 دولة، بينها الصومال وروسيا وإيران"، مرفقة المنشور برابط تقرير لقناة "فوكس نيوز" أفاد بأن الإجراء يطال تأشيرات الهجرة.