مبعوث ترامب يعلن انطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في غزة

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إطلاق المرحلة الثانية من خطة إنهاء الصراع في قطاع غزة والتي تتضمن إنشاء إدارة فلسطينية من التكنوقراط في القطاع.



وكتب ويتكوف في منشور على منصة "إكس": "تتوقع الولايات المتحدة من حماس الالتزام الكامل بتعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة المتوفى الأخير. وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة".