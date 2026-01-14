الأخبار
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2026-01-14 | 12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أوقفت وزارة الخارجية الأميركية معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، في إطار مسعى لتشديد الإجراءات بحق المتقدمين الذين يُعتبر أنهم قد يصبحون عبئًا على النظام العام.
وطُلب من الموظفين القنصليين رفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين النافذة، إلى حين إعادة تقييم آليات التدقيق والفحص المعتمدة، حسب مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، اطّلعت عليها شبكة "فوكس نيوز ديجيتال".
ومن المقرر أن يدخل هذا التعليق حيّز التنفيذ في 21 كانون الثاني، ويستمر إلى أجل غير مسمّى، إلى أن تنتهي الوزارة من إعادة تقييم إجراءات معالجة تأشيرات الهجرة.
وتشمل قائمة الدول المعنية كلًا من:
أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، الباهاماس، بنغلادش، باربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، ميانمار، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، الأوروغواي، أوزبكستان واليمن.
