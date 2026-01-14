الأخبار
اتفاق جديد بين إلمانيا وإسرائيل
أخبار دولية
2026-01-14 | 12:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اتفاق جديد بين إلمانيا وإسرائيل
وُقّع اتفاق جديد بين إلمانيا وإسرائيل بهدف مواجهة التهديدات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية الأمنية، وفق ما أعلن وزير الداخلية الألمانيّ ألكسندر دوبرينت أمام البرلمان.
ووقع دوبرينت الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في القدس مطلع هذا الأسبوع.
ويتضمن التعاون تطوير نظام "قبة إلكترونية" مشترك وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعيّ والابتكار الإلكترونيّ والتعاون في مجال الدفاع لمواجهة الطائرات المسيرة، إضافة إلى تحسين أنظمة الإنذار المدنية.
وقال دوبرينت: "كانت لدينا بالفعل شراكة قائمة على الثقة في الماضي، ونرغب في تعزيزها بشكل أكبر".
وأضاف: "تمتلك إسرائيل خبرة واسعة في مجال الدفاع الإلكترونيّ، ونريد الاستفادة منها".
آخر الأخبار
أخبار دولية
إلمانيا
وإسرائيل
التالي
الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للرد "بحزم" على إسرائيل والولايات المتحدة
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
السابق
