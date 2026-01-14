اتفاق جديد بين إلمانيا وإسرائيل

وُقّع اتفاق جديد بين إلمانيا وإسرائيل بهدف مواجهة التهديدات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية الأمنية، وفق ما أعلن وزير الداخلية الألمانيّ ألكسندر دوبرينت أمام البرلمان.



ووقع ⁠دوبرينت الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو في القدس ‍مطلع ‍هذا ‌الأسبوع.



ويتضمن التعاون تطوير نظام "قبة إلكترونية" مشترك ⁠وإنشاء مركز للذكاء الاصطناعيّ والابتكار الإلكترونيّ والتعاون في مجال الدفاع لمواجهة الطائرات المسيرة، إضافة إلى تحسين أنظمة الإنذار ⁠المدنية.



وقال دوبرينت: "كانت ‍لدينا بالفعل شراكة قائمة على ‍الثقة في الماضي، ‌ونرغب في تعزيزها بشكل أكبر".



وأضاف: "تمتلك إسرائيل خبرة واسعة في مجال الدفاع الإلكترونيّ، ونريد الاستفادة منها".