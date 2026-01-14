الحرس الثوري الإيراني يؤكد استعداده للرد "بحزم" على إسرائيل والولايات المتحدة

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني استعداد بلاده للرد "بحزم" على إسرائيل والولايات المتحدة، متهما قادتهما بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.



وقال قائد الحرس الثوري محمد باكبور في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن الحرس في "أقصى درجات الاستعداد للرد بحزم على حسابات العدو الخاطئة"، واصفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهما "قتلة شباب إيران".