وزير دنماركي: "من الواضح" أن دونالد ترامب "لديه رغبة في غزو غرينلاند"

أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن أنّه "من الواضح" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لديه رغبة في غزو غرينلاند"، وذلك بعد خروجه من اجتماع مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض.



وقال راسموسن: "ليس من الضروري إطلاقا" أن تستولي الولايات المتحدة على غرينلاند. وأضاف "لم نتمكن من تغيير الموقف الأميركي. من الواضح أن الرئيس لديه رغبة في غزو غرينلاند. وقد أوضحنا جيدا أن هذا ليس في مصلحة المملكة".



وحث واشنطن على الانخراط في تعاون "محترم" مع الدنمارك بشأن الجزيرة القطبية.