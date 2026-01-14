ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أُبلغ بأن "الإعدامات" توقّفت في إيران، في ظلّ تقارير حقوقية تفيد بقمع عنيف تمارسه السلطات في حقّ المشاركين في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.



وخلال حدث في البيت الأبيض، صرّح ترامب أنه أُبلغ "من مصدر ثقة" بأن "القتل يتوقّف في إيران. وقد توقّف وما من إعدامات مخطّطة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.