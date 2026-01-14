عراقجي لفوكس نيوز: نسيطر على الوضع بالكامل في إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحكومة تسيطر سيطرة كاملة على الوضع، في ظلّ حملة قمع واسعة النطاق تشنّها السلطات ضدّ الاحتجاجات، وتعد الأشدّ منذ سنوات.



وقال عراقجي لبرنامج "تقرير خاص" على قناة فوكس نيوز الأميركية: "بعد ثلاثة أيام من العمليات الإرهابية، يسود الهدوء الآن. نحن نسيطر سيطرة كاملة على الوضع".