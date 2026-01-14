ترامب يعتقد أنه سيتم التوصل إلى حلّ بشأن غرينلاند

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصّل إلى حلّ بشأن غرينلاند التي يهدّد بالاستيلاء عليها، وذلك في أعقاب اجتماع رفيع المستوى بسمؤولين من الدنمارك والجزيرة في البيت الأبيض.



وقال ترامب في تصريحات للإعلام من المكتب البيضاوي إن "العلاقة جيّدة جدّا مع الدنمارك" التي تتبع لها غرينلاند، وأضاف "أظنّ أننا سنتوصل إلى شيء ما".

