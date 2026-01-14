الأخبار
الأخبار
LBCI
LBCI

بريطانيا تعلن إغلاق سفارتها "موقتا" في طهران

أخبار دولية
2026-01-14 | 16:26
بريطانيا تعلن إغلاق سفارتها "موقتا" في طهران

أعلنت الحكومة البريطانية إغلاق سفارتها في طهران "موقتا".
     
وقال متحدث باسم الحكومة: "أغلقنا السفارة البريطانية في طهران مؤقتا، وسيتمّ العمل عن بعد"، مشيرا إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة وتعديل التوجيهات بما يعكس هذا التعديل في الخدمات القنصلية.

