بريطانيا تعلن إغلاق سفارتها "موقتا" في طهران

أعلنت الحكومة البريطانية إغلاق سفارتها في طهران "موقتا".



وقال متحدث باسم الحكومة: "أغلقنا السفارة البريطانية في طهران مؤقتا، وسيتمّ العمل عن بعد"، مشيرا إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة وتعديل التوجيهات بما يعكس هذا التعديل في الخدمات القنصلية.