مجلس الأمن الدولي يجتمع الخميس بشأن إيران

يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر الخميس "لتقديم إحاطة حول الوضع في إيران"، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الصومالية للمجلس.وجاء في مذكرة الجدولة أن الولايات المتحدة هي من طلبت عقد الجلسة.