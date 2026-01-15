الهند تطلب من مواطنيها مغادرة إيران

دعت وزارة الخارجية الهندية مواطنيها الموجودين في إيران إلى مغادرتها.



وتشير تقديرات وزارة الخارجية الهندية إلى أن عدد مواطنيها في إيران يبلغ حوالى 10 آلاف.



وأفادت السفارة الهندية في طهران في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ليل الأربعاء "ننصح المواطنين الهنود الموجودين حاليًا في إيران (طلاب وحجاج ورجال أعمال وسياح) بمغادرة إيران بوسائل النقل المتاحة".