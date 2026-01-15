الصين تصف زيارة رئيس الوزراء الكندي بأنها "نقطة تحوّل" في العلاقات

وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى بكين بأنها "نقطة تحول" في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وقال عقب لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند إن هذه الزيارة الأولى لرئيس وزراء كندي منذ ثماني سنوات تشكل "نقطة تحول ولحظة رمزية في العلاقات الثنائية"، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.