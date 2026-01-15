إيران تعلّق إعدام أحد المتظاهرين

علّقت السلطات في إيران إعدام رجل أوقف خلال الاحتجاجات التي تهز الجمهورية الإسلامية، بعدما حذّرت منظمات غير حكومية وواشنطن من احتمال تنفيذها، وفق ما أفادت مجموعة حقوقية نبهت بدورها من أن حياته ما زالت في خطر.وقالت منظمة "هينغاو" التي تتخذ في النروج مقرًا نقلًا عن أقارب للموقوف، إن عملية إعدام عرفان سلطاني (26 عامًا) كانت مقررة الأربعاء لكنها أجّلت، مضيفة أنه ما زالت هناك "مخاوف جدية" على حياته.وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه أُبلغ بأن "الإعدامات" توقّفت في إيران، في ظلّ تقارير حقوقية تفيد بقمع عنيف تمارسه السلطات في حقّ المشاركين في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.