روسيا تعلن طرد دبلوماسيّ بريطانيّ لاتهامه بالتجسس

أعلنت روسيا طرد دبلوماسيّ بريطانيّ تتّهمه بأنّه عنصر في "الأجهزة السريّة" البريطانيّة، وسط توتر متصاعد بين موسكو والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.



وأفادت الخارجيّة في بيان أنّ القائمة بالأعمال البريطانيّة داناي دولاكيا استُدعيت صباح الخميس إلى الوزارة لإبلاغها بـ"سحب الاعتماد" لدبلوماسيّ في السفارة بعد "تلقّي معلومات ... حول انتمائه إلى الأجهزة السرية".



وحُدّدت له مهلة أسبوعين لمغادرة الأراضي الروسيّة بحسب البيان.