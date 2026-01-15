إيران تنفي أن تكون في صدد تنفيذ إعدام في حقّ عرفان سلطاني الموقوف منذ السبت في إطار الاحتجاجات

نفت إيران صدور حكم بالإعدام في حق عرفان سلطاني الذي اعتُقل السبت في إطار الاحتجاجات، مؤكدة أنها ليست في صدد تنفيذ إعدام بحقه، وهو ما تحذر منه واشنطن ومنظمات حقوق الإنسان.



وأفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، بأن عرفان سلطاني محتجز في سجن كرج قرب طهران، بتهمة تنظيم تجمعات مناهضة للأمن القومي ونشر دعاية معادية للنظام.



وأضافت الوكالة: "في حال إدانته، سيُحكم عليه بالسجن، إذ لا ينص القانون على عقوبة الإعدام لمثل هذه التهم".