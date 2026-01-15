الأخبار
روسيا تعرب عن قلقها البالغ من إرسال قوات أطلسية إلى غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-15 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روسيا تعرب عن قلقها البالغ من إرسال قوات أطلسية إلى غرينلاند
أعربت روسيا عن قلقها البالغ بعد الإعلان عن إرسال قوات إضافية من حلف شمال الأطلسي إلى جزيرة غرينلاند التي يهدد دونالد ترامب بوضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة.
وقالت السفارة الروسية في بروكسل في بيان: "عوضا عن القيام بعمل بنّاء في إطار المؤسسات القائمة، وخصوصا مجلس القطب الشمالي، اختار حلف شمال الأطلسي مسار عسكرة متسارع في الشمال، وعزز تواجده العسكري هناك تحت ذريعة متخيّلة (هي) تهديد عسكري متزايد من موسكو وبكين".
وأشارت الى أن "الوضع الناشئ في خطوط العرض القطبية يثير قلقا بالغا لدينا".
أخبار دولية
قلقها
البالغ
إرسال
أطلسية
غرينلاند
التالي
مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسعودية... وهذا ما جرى تأكيده
إيران تنفي أن تكون في صدد تنفيذ إعدام في حقّ عرفان سلطاني الموقوف منذ السبت في إطار الاحتجاجات
السابق
