روسيا تعرب عن قلقها البالغ من إرسال قوات أطلسية إلى غرينلاند

أعربت روسيا عن قلقها البالغ بعد الإعلان عن إرسال قوات إضافية من حلف شمال الأطلسي إلى جزيرة غرينلاند التي يهدد دونالد ترامب بوضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة.وقالت السفارة الروسية في بروكسل في بيان: "عوضا عن القيام بعمل بنّاء في إطار المؤسسات القائمة، وخصوصا مجلس القطب الشمالي، اختار حلف شمال الأطلسي مسار عسكرة متسارع في الشمال، وعزز تواجده العسكري هناك تحت ذريعة متخيّلة (هي) تهديد عسكري متزايد من موسكو وبكين".وأشارت الى أن "الوضع الناشئ في خطوط العرض القطبية يثير قلقا بالغا لدينا".