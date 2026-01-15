مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والسعودية... وهذا ما جرى تأكيده

أجرى وزير خارجية ايران عباس عراقجي، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا جرى في خلاله بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر.وفي خلال الاتصال، جرى تأكيد عزم البلدين تعزيز العلاقات الإيرانية-السعودية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.واستعرض وزير الخارجية الإيراني تطورات الأسبوعين الماضيين في إيران، والتي بدأت باحتجاجات مطلبية سلمية ذات طابع معيشي واقتصادي، قبل أن تتحول يومي 18 و19 دي إلى أعمال عنف نتيجة دخول عناصر إرهابية مرتبطة بالنظام الصهيوني بشكل منظّم، مؤكدًا أهمية الإدانة الدولية للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.وشدد على أن ايراني، مستندة إلى دعم وبصيرة شعبها، ستدافع بقوة وحزم عن سيادة البلاد في مواجهة أي تهديد خارجي.كما دان عراقجي التصريحات التحريضية والتدخلية للمسؤولين الأميركيين، مؤكدًا مسؤولية جميع دول المنطقة في صون الاستقرار والأمن الإقليميين في مواجهة التحركات المزعزِعة، بما في ذلك السياسات التوسعية للنظام الصهيوني.من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعيات أي تصعيد للتوتر، مشددًا على أهمية استخدام القنوات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على الاستقرار والأمن.وأكد الطرفان في ختام الاتصال ضرورة مواصلة المشاورات والتنسيق المستمر، وبذل الجهود المشتركة للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة