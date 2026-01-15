تركيا تدعو إلى حلّ الأزمة في إيران بالحوار

دعت تركيا الخميس إلى "الحوار" بين إيران والولايات المتحدة سبيلا لحلّ الأزمة الناتجة عن الاحتجاجات وحملة القمع في الجمهورية الإسلامية، وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا.



وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "نحن نواصل جهودنا الدبلوماسية. نأمل في أن تحلّ الولايات المتحدة وإيران هذه المسألة بينهما، أكان عن طريق وسطاء أو أطراف آخرين، أو عبر الحوار المباشر"، مشددا على أن أنقرة تتابع "التطورات عن كثب".



وأضاف: "نعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق في إيران. ونعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على حل مشاكلها بنفسها"، معتبرا أن الاحتجاجات ليست "انتفاضة ضد النظام" بل مظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في إيران.