الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات "إرهابية"

أدرجت الحكومة الأرجنتينية فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات "الإرهابية"، وفق ما أعلن مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.



ويأتي قرار الرئيس الليبرالي المتطرف عقب خطوة مماثلة اتخذها نظيره الأميركي وحليفه دونالد ترامب الذي أعلنت إدارته الثلاثاء اتخاذ الإجراء نفسه ضد هذه الجماعة الإسلامية التي تأسست في مصر عام 1928.



وأوضحت حكومة ميلي الأربعاء أن قرارها استند إلى "تقارير رسمية تُثبت وجود أنشطة غير مشروعة ذات طابع عابر للحدود تشمل أعمالا إرهابية ودعوات علنية للتطرف العنيف، فضلا عن صلات مع منظمات إرهابية أخرى وتأثيرها المحتمل على جمهورية الأرجنتين".



وأشارت إلى أن "هذا الإجراء يعزز آليات منع الإرهاب والكشف المبكر عنه ومعاقبة مموليه، بحيث لا يتمكن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤهم من الإفلات من العقاب".