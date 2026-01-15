رئيسة وزراء الدنمارك: واشنطن لا تزال راغبة بالسيطرة على غرينلاند والخلاف معها "جوهري"

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن وجود خلاف "جوهري" مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، مؤكدة أن واشنطن لا تزال راغبة بالسيطرة على الجزيرة التابعة لبلادها والمتمتعة بحكم ذاتي، وذلك غداة لقاء بين مسؤولين من الأطراف الثلاثة في البيت الأبيض.



وفي حين اتفق البلدان على تأسيس مجموعة عمل، رأت فريدريكسن أن "هذا لا يغيّر شيئا من وجود خلاف جوهري (بينهما)، لأن الطموح الأميركي بالسيطرة على غرينلاند يبقى دون تغيير".

وأضافت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "هذه بالطبع مسألة خطرة ونحن نواصل جهودنا للحؤول دون أن يصبح هذا السيناريو واقعا".