تركيا: محادثات مع باكستان والسعودية بشأن اتفاقية دفاعية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن محادثات جرت بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية، لكن لم يتم توقيع أي اتفاق بعد.



وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي بإسطنبول حول إمكانية قيام مثل هذا التحالف، أشار فيدان إلى ما وصفه بضرورة تعزيز التعاون والثقة الإقليميين، معتبرًا أن القضايا الإقليمية يمكن حلها إذا كانت الدول المعنية "واثقة في بعضها البعض".