سلطات الملاحة الجوية الألمانية تدعو لتجنّب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من شباط
أخبار دولية
2026-01-15 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلطات الملاحة الجوية الألمانية تدعو لتجنّب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من شباط
أصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من شباط/فبراير، بعدما توعّدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بإمكان التدخّل عسكريا في الجمهورية الإسلامية.
وقال متحدث باسم مكتب سلامة الطيران المدني لوكالة فرانس برس إن هذه التوصية: "بتجنّب الطيران في الأجواء الإيرانيّة حتى العاشر من شباط" عُممت على قادة الطائرات عبر وزارة النقل.
