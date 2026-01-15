سلطات الملاحة الجوية الألمانية تدعو لتجنّب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من شباط

أصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من شباط/فبراير، بعدما توعّدت الولايات المتحدة في الأيام الماضية بإمكان التدخّل عسكريا في الجمهورية الإسلامية.



وقال متحدث باسم مكتب سلامة الطيران المدني لوكالة فرانس برس إن هذه التوصية: "بتجنّب الطيران في الأجواء الإيرانيّة حتى العاشر من شباط" عُممت على قادة الطائرات عبر وزارة النقل.