بريطانيا تقول إن اتّهامات موسكو لأحد دبلوماسيّيها بالتجسس "لا أساس لها"

ندّدت وزارة الخارجيّة البريطانيّة بالاتهامات التي وجهتها روسيا إلى أحد دبلوماسيّيها في موسكو بالتجسس، مؤكدة أنها "لا أساس لها".



وقالت وزارة الخارجية في بيان ردا على إعلان موسكو طرد دبلوماسيّ بريطاني لاتّهامه بأنه عنصر في أجهزة الاستخبارات: "هذه ليست أوّل مرّة يصدر الكرملين اتهامات خبيثة لا أساس لها ضدّ موظفينا... إنّنا ندرس بتمعّن خياراتنا للردّ" عليها.