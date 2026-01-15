الأخبار
بالفيديو
الأمم المتحدة حذّرت من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان

أخبار دولية
2026-01-15 | 07:53
0min
الأمم المتحدة حذّرت من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان

حذّر برنامج الأغذية العالميّ التابع للأمم المتحدة من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين، بسبب نقص التمويل.
     
وأكد البرنامج أنه في غياب تمويل إضافيّ فوريّ "سيُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع".

وأشار إلى تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة.

وقال البرنامج: "في حلول نهاية آذار سنكون استنفدنا مخزوننا الغذائيّ في السودان".

