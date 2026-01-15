الأمم المتحدة حذّرت من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان

حذّر برنامج الأغذية العالميّ التابع للأمم المتحدة من نفاذ المساعدات الغذائية في السودان في غضون شهرين، بسبب نقص التمويل.



وأكد البرنامج أنه في غياب تمويل إضافيّ فوريّ "سيُحرم ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع".



وأشار إلى تقليص الحصص الغذائية إلى الحد الأدنى الكافي للبقاء على قيد الحياة.



وقال البرنامج: "في حلول نهاية آذار سنكون استنفدنا مخزوننا الغذائيّ في السودان".