وكالة الأنباء السعودية: الملك سلمان يجري فحوصات طبية في مستشفى في الرياض

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الديوان الملكي أن الملك سلمان يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض.



ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.