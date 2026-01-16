"تسنيم": توقيف ثلاثة آلاف شخص في إيران على خلفية الاحتجاجات

أوقفت السلطات الإيرانية نحو ثلاثة آلاف شخص على خلفية الاحتجاجات التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم "عن مسؤولين أمنيين اليوم.



وأشارت الوكالة الى أن من بين هؤلاء "أفراد مسلحون ومثيرو شغب"، إضافة الى "منتمين الى منظمات إرهابية". وتقدّر منظمات حقوقية خارج إيران بأن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 20 ألف شخص خلال حملة قمع دامية للاحتجاجات، كما ذكرت"فرانس برس".

