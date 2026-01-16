الأخبار
اجتماع بين القوات الكردية والتحالف الدولي لبحث "خفض التصعيد" مع دمشق

أخبار دولية
2026-01-16 | 08:56
اجتماع بين القوات الكردية والتحالف الدولي لبحث "خفض التصعيد" مع دمشق

عقد مسؤولون من قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، اجتماعا لبحث خفض التوتر بين الأكراد والسلطات السورية في منطقة دير حافر، بحسب ما أفاد المتحدّث باسم "قسد" فرهاد الشامي وكالة فرانس برس.
     
وقال الشامي الجمعة إن "لقاء" جمع "أعضاء قيادة قسد مع قيادة التحالف الدولي في دير حافر لبحث خفض التصعيد". 

الى ذلك، أفاد مصدر عسكري حكومي سوري بأن "رتلا للتحالف الدولي" دخل المنطقة الواقعة الى الشرق من مدينة حلب بشمال سوريا.

أخبار دولية

القوات

الكردية

والتحالف

الدولي

"خفض

التصعيد"

