لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

بدأت لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة اجتماعها الأول في العاصمة المصرية الجمعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من السلطات.



وأوردت القناة "بدء أول اجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بالقاهرة".



وتمّ تشكيل هذه اللجنة المكونة من 15 شخصية فلسطينية الأربعاء بعد إعلان واشنطن دخول المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب في غزة حيز التنفيذ. ومن المقرر أن تدير موقتا القطاع تحت إشراف "مجلس سلام" يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

