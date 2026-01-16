الجيش الإسرائيلي يقول إنه رد على "انتهاك صارخ" للهدنة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي انه نفّذ ضربات الخميس في قطاع غزة ردا على إطلاق نار على قواته في جنوب القطاع في وقت سابق من الأسبوع، وصفه بأنه "انتهاك صارخ" للهدنة.واتهمت حركة حماس من جانبها إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار عبر هذه الغارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وفق حصيلة للدفاع المدني في غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "العديد من الإرهابيين، بمن فيهم قادة" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع الفلسطيني.وأضاف الجيش أنه تحرك ردا على "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الأسبوع في غرب رفح" حيث "أطلق أفراد النار على قوات إسرائيلية".