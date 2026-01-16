الأخبار
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند

أخبار دولية
2026-01-16 | 11:12
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علما أنها تتبع للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.
     
وقال ترامب خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض: "قد أفرض رسوما على الدول إذا كانت لا تؤيد الخطة في شأن غرينلاند، لأننا نحتاج الى غرينلاند لأغراض الأمن القومي".

أخبار دولية

ترامب

رسوم جمركية

غرينلاند

رئيس بلدية كييف يعلن إغلاق مدارسها حتى شباط بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه رد على "انتهاك صارخ" للهدنة في غزة
