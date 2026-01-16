الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند
أخبار دولية
2026-01-16 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علما أنها تتبع للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.
وقال ترامب خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض: "قد أفرض رسوما على الدول إذا كانت لا تؤيد الخطة في شأن غرينلاند، لأننا نحتاج الى غرينلاند لأغراض الأمن القومي".
أخبار دولية
ترامب
رسوم جمركية
غرينلاند
التالي
رئيس بلدية كييف يعلن إغلاق مدارسها حتى شباط بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه رد على "انتهاك صارخ" للهدنة في غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-13
الخارجية الصينية عن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتعلق بإيران: سنحمي الحقوق المشروعة
آخر الأخبار
2026-01-13
الخارجية الصينية عن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية تتعلق بإيران: سنحمي الحقوق المشروعة
0
أخبار دولية
2026-01-13
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
أخبار دولية
2026-01-13
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
0
آخر الأخبار
2026-01-13
وزير التجارة الإماراتي: ليس واضحا كيف سيطبق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري تعاملات تجارية مع إيران وسنرى ما إذا كان سيؤثر على واردات المواد الغذائية
آخر الأخبار
2026-01-13
وزير التجارة الإماراتي: ليس واضحا كيف سيطبق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري تعاملات تجارية مع إيران وسنرى ما إذا كان سيؤثر على واردات المواد الغذائية
0
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
أخبار دولية
2025-10-30
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
أخبار دولية
14:20
واشنطن مدعوة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند
أخبار دولية
14:20
واشنطن مدعوة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند
0
أخبار دولية
14:19
وزير الدفاع الفنزويلي: 47 جنديا فنزويليا قتلوا في الهجوم الأميركي على كراكاس
أخبار دولية
14:19
وزير الدفاع الفنزويلي: 47 جنديا فنزويليا قتلوا في الهجوم الأميركي على كراكاس
0
أخبار دولية
14:17
وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
أخبار دولية
14:17
وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
0
أمن وقضاء
2026-01-05
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
2026-01-05
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
0
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
0
فنّ
2025-11-06
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
فنّ
2025-11-06
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
14:25
بين القبلة والبارود.. واشنطن تتراجع عن ضرب إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من إسبانيا إلى بيروت: وترٌ يعبر المتوسّط نحو مهرجان بيروت الدولي للغيتار 2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاعلانات من صور وافكار الى رسالة و Pikasso d'or تكافئ المبدعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
انطلاق موسم التزلّج في Zaarour Club … وجهة الثلج الأقرب إلى العاصمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
250 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الحكومة تعيّن مديرة عامة للجمارك مدعى عليها في انفجار المرفأ وتبييض الأموال…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لا لوائح اسمية بضباط سوريين كبار في لبنان ولا حركة مريبة بين النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حصر السلاح يضغط على دعم الجيش وانسحاب اليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إسرائيل بين الضربة والمفاوضات: تصعيد على جبهة حزب الله بانتظار مسار واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
إليكم جدول أسعار المحروقات..
2
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
حال الطقس
16:23
تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع
3
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
حال الطقس
02:17
لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد
4
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
خبر عاجل
15:51
غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان
5
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
أمن وقضاء
14:43
بعد رصد ومراقبة … توقيف لبناني بجرم التواصل مع الجيش الاسرائيلي
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 16-01-2026
7
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
أخبار دولية
13:19
ترامب: أقدر قيام قادة إيران بإلغاء كل عمليات الاعدام... "شكرا"
8
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
خبر عاجل
16:57
زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More