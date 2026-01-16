ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته بشأن غرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يفرض رسوما جمركية على الدول التي لا تؤيد خطته القاضية بالاستيلاء على غرينلاند، علما أنها تتبع للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي.



وقال ترامب خلال اجتماع لمناقشة الملف الصحي في البيت الأبيض: "قد أفرض رسوما على الدول إذا كانت لا تؤيد الخطة في شأن غرينلاند، لأننا نحتاج الى غرينلاند لأغراض الأمن القومي".