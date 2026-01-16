رئيس بلدية كييف يعلن إغلاق مدارسها حتى شباط بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إغلاق مدارس العاصمة الأوكرانية حتى الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى "ظروف صعبة" بعد ضربات روسية استهدفت منشآت الطاقة.



وقال كليتشكو عبر تلغرام: "اعتبارا من 19 كانون الثاني، ستغلق المدارس في العاصمة حتى الأول من شباط".



كذلك، أعلنت سلطات كييف أنها ستقتصد في إنارة الشوارع بغرض تقنين استخدام الطاقة.