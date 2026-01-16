لجنة نوبل: حيازة الميدالية لا تعني الفوز بالجائزة!

شددت لجنة نوبل أن جائزة نوبل للسلام لا يمكن فصلها عن الفائز بها، وذلك غداة إهداء الفائزة بها لهذا العام ميداليتها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أنها "قدمت" ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازتها لترامب، في محاولة لاستمالة الرئيس الأميركي الذي همّشها منذ إطاحة واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو.



لكن لجنة نوبل قالت في بيان أصدرته في أوسلو: "بصرف النظر عمّا قد يحدث للميدالية أو الشهادة أو أموال الجائزة، فإن الفائز الأصلي هو وحده الذي يُسجَّل في التاريخ بوصفه متلقي الجائزة".



وأضاف البيان: "حتى لو آلت حيازة الميدالية أو الشهادة لاحقا إلى شخص آخر، فإن ذلك لا يغيّر هوية الفائز بجائزة نوبل للسلام".



وذكرت اللجنة أنها لن تُدلي بأي تعليق "على صلة بالفائزين بجائزة السلام أو المسارات السياسية التي ينخرطون فيها".



ولفتت إلى عدم وجود أي قيود تحكم تصرّف الفائزين بالميدالية والشهادات والمبالغ المالية التي يتلقونها في إطار الجائزة.



وأشارت إلى بيع فائزين سابقين ميدالياتهم أو تبرّعهم بها.



ومُنحت ماتشادو جائزتها تقديرا لـ"عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديموقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديموقراطية".



وكان ترامب سعى بشدة لنيل الجائزة العام الماضي، عن جهود يقول إنها وضعت حدا لثماني حروب.