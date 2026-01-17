الأخبار
أميركا تعلن روبيو وبلير وكوشنر أعضاء في مجلس السلام بشأن غزة

أخبار دولية
2026-01-17 | 00:12
أميركا تعلن روبيو وبلير وكوشنر أعضاء في مجلس السلام بشأن غزة

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أسماء أعضاء ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي لا يزال يشهد عنفا داميا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر. وتشير الخطة ترامب التي تم الكشف عنها في أكتوبر تشرين الأول إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خطة ترامب التي تنص على تأسيس هيئة فلسطينية تكنوقراط تحت إشراف ما أطلق عليه "مجلس سلام" دولي بهدف متابعة إدارة غزة خلال فترة انتقالية.

وسبق أن قال كثير من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عنها إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أمريكية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

واوضح البيت الأبيض ان المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت غابرييل مستشار ترامب، مشيرا غلى أن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.

وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجور جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأميركية قائدا لقوة الاستقرار الدولية. وكان قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحد في منتصف نوفمبر تشرين الثاني قد أجاز للمجلس والدول المتعاونة معه تشكيل هذه القوة في غزة.

وأعلن البيت الأبيض أيضا "مجلسا تنفيذيا لغزة" مؤلفا من 11 عضوا يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيغريد كاج ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير جاباي، إلى جانب بعض أعضاء المجلس التنفيذي.

وقال البيت الأبيض إن هذا المجلس الإضافي سيدعم مكتب ملادينوف والهيئة التكنوقراط الفلسطينية التي تم إعلان تفاصيلها هذا الأسبوع.

تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة، إذ أفادت تقارير بمقتل أكثر من 450 فلسطينيا، بينهم أكثر من 100 طفل، وثلاثة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر تشرين الأول.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ أواخر 2023 في مقتل عشرات الآلاف وأزمة جوع ونزوح سكان غزة بالكامل. ويقول كثير من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذا الهجوم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وتقول إسرائيل إن تحركها دفاع عن النفس بعد أن قتل مسلحون بقيادة حماس 1200 شخص واحتجزوا نحو 250 رهينة في هجوم شنوه في تشرين الأول 2023.

أخبار دولية

روبيو

وبلير

وكوشنر

أعضاء

السلام

