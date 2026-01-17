منظمة حقوقية: عدد السجناء السياسيين المفرج عنهم بفنزويلا وصل إلى 100

اعلنت منظمة فورو بينال الفنزويلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة انها تحققت من إطلاق سراح 100 سجين سياسي في فنزويلا منذ الثامن من كانون الثاني.