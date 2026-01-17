كوستا: حلف الأطلسي هو الجهة المناسبة للتعامل مع مخاوف أميركا الأمنية في غرينلاند

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا يوم الجمعة انه إذا كانت الولايات المتحدة ترى مشكلة أمنية في غرينلاند، يجب حلها بين أعضاء حلف شمال الأطلسي باعتبارهم حلفاء.



وقال كوستا خلال مؤتمر صحفي بريو دي جانيرو: "المخاوف الأمنية التي لدى الولايات المتحدة سيتم التعامل معها بشكل صحيح في إطار الجهة المناسبة، وهي حلف شمال الأطلسي".



ويتواجد كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأميركا الجنوبية لتوقيع اتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور اليوم السبت في باراغواي.