زيلينسكي يعول على مباحثات دافوس ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية

فصول الملف الروسي الاوكراني لم تنته، ولم ينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الساعة بوقف هذا الحرب.



وفيما زيلينسكي يأمل أن يخرق وفده التفاوضي الذي وصل الى الولايات المتحدة اليوم جمود هذا الملف، يعول أيضا على مباحثات دافوس، ويجدد تأكيد الحاجة لمنظومة جوية دفاعية.