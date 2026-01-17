ألبانيز يوضح الخطة الرسمية لمشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح

في أستراليا، تستمر تداعيات الهجوم الارهابي الذي طال شاطئ بونداي الشهر الماضي.



السلطات السياسية ناقشت مشروع قانون يضع قيوداً على الكراهية وحيازة السلاح.



مشروع القانون لاقى انتقادات حيث رأى فيه البعض تقييداً لحرية الرأي وممارسة الشعائر الدينية، ليخرج رئيس مجلس الوزراء موضحا الخطة الرسمية.