مصر تدرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

أعلن وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي، أن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى ما يطلق عليه "مجلس السلام" لغزة.ومن المقرر أن يشرف المجلس على الحكم الموقت للقطاع الذي يشهد وقف إطلاق نار هشا منذ تشرين الأول الماضي.